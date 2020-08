EZ Air lanceert loyaliteitsprogramma

7 Gedeeld

Met het loyalty programma kunnen passagiers sparen voor gratis tickets en andere voordelen. Foto: EZ Air BV

Kralendijk/Willemstad- De vanaf Curacao en Bonaire opererende luchtvaartmaatschappij EZ Air introduceert een loyalty programma voor haar passagiers. Met het ‘EZ Way Rewards’ programma kunnen passagiers onder meer sparen voor gratis tickets naar keuze.

Het moment van introductie, midden in de Covid-crisis lijkt misschien raar, maar is het niet. “Achter de schermen werken wij al maanden aan bepaalde zaken om de band met onze passagiers verder te versterken” zegt René Winkel, CEO van EZ Air. “Eigenlijk zijn wij al vanaf de start van onze vluchten in 2018 bezig met het opzetten van een eigen loyalty programma, maar er kwamen steeds andere dingen tussendoor die op dat moment urgenter waren. De Covid-crisis heeft ons juist de tijd gegeven aan een aantal dingen uit te werken die onze passagiers belangrijk vinden”.

Verder kijken

Hoewel momenteel slechts tussen Curacao en Bonaire gereisd kan worden, kijkt EZ Air alweer verder. “Op een gegeven moment gaan de grenzen weer open en wordt reizen, weliswaar met een aantal voorzorgsmaatregelen, weer normaal. Onze vluchten naar Barranquilla in Colombia liepen vanaf het begin heel goed. Het ligt in feite naast de deur en veel mensen willen er graag een kijkje nemen. Daarbij speelt mee dat ook plaatsen als Cartagena en Santa Marta over de weg binnen een uur te bereiken zijn. Dat maakt deze route extra aantrekkelijk voor toeristen”.

Innovatief

Volgens Winkel vindt EZ Air het belangrijk innovatief te zijn. “We hebben relatief veel geïnvesteerd in moderne systemen, zoals ons nieuwe reserveringssysteem. Dat werkt uitstekend en het loyalty programma sluit daar ook op aan. Als iemand (online) een boeking maakt kan deze inloggen in zijn of haar account. Zodra er gevlogen wordt, worden er punten gespaard”.

EZ Air directeur René Winkel

Winkel zegt dat het programma langzaam verder zal worden uitgerold. “We beginnen eenvoudig, maar er zullen steeds meer leuke en interessante elementen worden toegevoerd, waarvoor passagiers hun punten kunnen gebruiken”, belooft Winkel.

Registreren voor het nieuwe loyalty programma kan door de website www.flyezair.com te bezoeken. Via de menu balk en het “EZ Way Rewards” kunnen online gegevens worden ingevuld, waarna een loyalty nummer wordt toegekend.

