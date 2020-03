Fonseca blijft voorlopig in Nederland vastzitten

8 Gedeeld

Willemstad – Burney ‘Nini’ Fonseca blijft voorlopig in de gevangenis in Nederland. De man die betrokken was bij de moord op Helmin Wiels hoeft zijn straf het komende half jaar in ieder geval niet uit te zitten op Curaçao.

Dat is de uitkomst van het kort geding dat hij aanspande tegen zijn overplaatsing. De rechter vind dat het Openbaar Ministerie bij overplaatsing wel elke zes maanden moet evalueren of dat veilig is en dat was niet gebeurd. Nini wil zijn hele straf van 26 jaar in Nederland uitzitten, maar dat ging de rechter te ver.