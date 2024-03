Gaming Control Board CuraÃ§ao verlengt deadline voor sublicentiehouders

Economie Gaming Control Board Curaçao verlengt deadline voor sublicentiehouders Redactie 2024-03-31 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De deadline voor de registratie van sublicentiehouders in de kansspelsector op Curaçao is uitgesteld. Aanvankelijk moesten deze registraties vóór 31 maart zijn voltooid. Maar door logistieke problemen is deze termijn nu verlengd tot 30 april. Dat meldt Casinonieuws.nl.

Dit uitstel komt op een moment dat Curaçao nog wacht op de goedkeuring van de nieuwe Landsverordening op de Kansspelen. Ondanks deze periode van onzekerheid zijn er de afgelopen maanden al acht vergunningen verstrekt door de Gaming Control Board (GCB). Deze zullen bij de invoering van de nieuwe wet omgezet worden in een LOK-vergunning.

De GCB had eerder deze maand al een richtlijn gepubliceerd waarin de naderende deadline van 31 maart werd benadrukt. In dit document werd ook vermeld dat er geen restrictieve landenlijst zal komen voor waar Curaçaose vergunninghouders actief mogen zijn. Desondanks werden gokbedrijven herinnerd aan de deadline voor het registreren in de portal van de GCB.

De verschuiving van de deadline komt nadat sommige sublicentiehouders geconfronteerd werden met logistieke problemen. Dit heeft ertoe geleid dat vele aanvragen niet aan de gestelde normen voldoen, wat weer vertragingen veroorzaakt in de verwerking door zowel de GCB als de aanvragende partijen.

De GCB benadrukt dat alle aanvragen die momenteel in behandeling zijn, verwerkt zullen worden binnen de nieuwe termijn en dat de bestaande richtlijnen en vereisten van kracht blijven. Bedrijven die de nieuwe deadline niet halen, zullen geconfronteerd worden met consequenties. De toezichthouder heeft tevens aangegeven dat er geen verdere uitstel zal komen en dat eventuele verzoeken hiertoe zullen worden afgewezen.

Dit besluit is in lijn met de toezegging van de minister van Financiën om de continuïteit van de bedrijfsvoering voor sublicentiehouders te waarborgen binnen het overgangsrecht en de nieuwe wettelijke kaders. Desondanks blijft de druk op bedrijven hoog om aan de gestelde eisen te voldoen binnen de nieuwe gestelde termijn.