Geschil EZ Air over terugbetalen nog niet opgelost

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – De consumentenbond Unkobon vraagt zich af waarom het zo lang moet duren voordat EZ Air een datum noemt om in gesprek te gaan over een geschil.

Het geschil gaat over het terugbetalen van vliegtickets aan reizigers, voor vluchten die door de luchtvaartmaatschappij zijn geannuleerd in verband met corona. EZ air weigert de tickets terug te betalen.

Via een advocaat eiste EZ air om voor hen negatieve publiciteit te staken, waarop Unkobon opnieuw voorstelde om in gesprek te gaan om het geschil in goed overleg op te lossen. Het duurt nu al een maand en er komt maar geen overlegdatum of een ander voorstel om het geschil op te lossen.

Lees ook: