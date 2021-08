Gouverneur ontvangt Manager Air France/KLM en zijn opvolger

345 Gedeeld

Foto Gobiernu Curaçao

WILLEMSTAD –De Manager van Air France/KLM op Curaçao voor het Caribisch gebied, de heer Cees Ursum, heeft samen met zijn opvolger de heer Dirk Buitelaar, hun opwachting gemaakt bij de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.

Ursum was sinds augustus 2017 de Country Manager for KLM Aruba, Bonaire and Curaçao en gevestigd op Curaçao.

