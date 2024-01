Hoornse vrijwilliger actief voor groener Curaçao met Stichting Hòfi Chikí

HOORN – Vrijwilligerswerk doen voor een organisatie duizenden kilometers ver weg? Dat is precies wat Miranda Zwart, voorzitter van de stichting Hòfi Chikí, doet. Deze stichting, gevestigd op Curaçao, zet zich in voor het planten van kleine bossen met inheemse bomen en planten in zowel stedelijke als landelijke gebieden, zo schrijft onswestfriesland.nl

Lennart Bak, de oprichter van Hòfi Chikí, raakte in 2016 geïnspireerd door de beweging Tiny Forest en begon met het opzetten van deze beweging toen hij in 2018 naar Curaçao verhuisde. In 2021 werd de stichting officieel opgericht.

Miranda benadrukt het belang van natuur voor mens en dier. “Meer groen zorgt voor meer biodiversiteit, een betere luchtkwaliteit, minder wateroverlast en een gezonde omgeving voor kinderen om te spelen en te leren,” zegt ze.

Het eerste Tiny Forest op Curaçao, geplant naast de basisschool Klein College, omvat 480 inheemse struiken, heesters en bomen van 41 verschillende soorten op een gebied van 160m2.

Deze bossen zijn niet alleen bedoeld om Curaçao te vergroenen, maar hebben ook een educatieve rol. Kinderen krijgen les in de natuur en leren over de lokale flora en fauna. Het tweede Tiny Forest is geplant naast de Universiteit van Curaçao.

De stichting draait volledig op vrijwilligers, fondsen en donaties. Vrijwilligers zijn zowel op Curaçao als in Nederland actief. “Natuur is niet vanzelfsprekend, en het is belangrijk dat we dit besef doorgeven,” aldus Miranda, die zelf ook directeur-bestuurder is van Vrijwilligerspunt Westfriesland.

De communicatie tussen de vrijwilligers op Curaçao en in Nederland verloopt voornamelijk digitaal. Dit biedt ook voordelen voor fondsenwerving in Nederland. De stichting zoekt nog meer vrijwilligers, waaronder een communicatiespecialist.

“We hebben verschillende vacatures openstaan, en daarvoor hoef je niet per se op Curaçao te wonen,” zegt Miranda. Zij hoopt dat meer mensen enthousiast worden om bij te dragen aan dit mooie doel: de natuur naar mensen en dieren brengen.