Hotelbezetting op Curaçao daalt, opbrengst en kamerprijs stijgen

WILLEMSTAD – De grotere hotels op Curaçao hadden in september een gemiddelde bezetting van bijna 66 procent. Dat is vijf procent minder dan in augustus. In het pre-covid jaar 2019, was de bezetting anderhalf procent beter. Dat maakt CHATA, de belangenvereniging van de hotelsector bekend.

Daarmee kruipt de sector weer dichter naar het oude niveau, want vorige maand zaten de hotelkamers met vijf procent aanmerkelijk leger dan voor covid19.

Wel steeg de gemiddelde kamerprijs fors. Voor een nachtje slapen betaalde de toerist in september ruim 35 procent meer dan in 2019. Nu kost een nachtje ruim 190 dollar.

Ook de opbrengst per kamer leverde bijna 34 procent meer op. Met alle maanden dit jaar bij elkaar opgeteld zit Curaçao op vier procent meer toeristen dan voor covid.

De gegevens van Chata zijn gebaseerd op 14 hotels die samen 2430 kamers hebben, wat neerkomt op de helft van alle hotelkamers op Curaçao.