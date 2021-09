Hotelvakschool in 2026 op Curaçao

11 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) aan het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Mondriaan in Den Haag heeft opgeleverd dat er een samenwerkingsovereenkomst is getekend en dat het ROC Mondriaan hospitality cursussen gaat aanbieden op middelbaar beroepsniveau (SBO).

Volgens de planning zal het de hotelvakschool in 2026 openen op Curaçao, samen met lokale instituten die al studies aanbieden in deze richting. Uit de presentatie die de minister in zijn reisverslag als bijlage toevoegde, blijkt dat de aanleiding voor de plannen van het openen van een hotelvakschool de Nederlandse en Curaçaose onderwijsministeries zijn, maar ook de Gevolmachtigde minister van Curaçao, Jandino Asporaat en Hans de Boer.

Lees ook: