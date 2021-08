Isla-raffinaderij heeft nog 27 miljoen gulden nodig

1 Delen

Foto – Bea Moedt

WILLEMSTAD – Refineria Isla bv heeft nog 27 miljoen gulden nodig om onder andere de verplichtingen aan ex-werknemers na te komen, schrijft het Antilliaans Dagblad. Het gaat om de vierde en vijfde tranche van de afvloeiingsregeling.

De voormalige exploitant van de olieraffinaderij op Curaçao is in overleg met de overheid over de mogelijkheid om olieproducten te verkopen waarop vorig jaar beslag is gelegd. Die zouden een marktwaarde hebben van 105 miljoen gulden. Dat bevestigt Lucas Beaujon, human resource manager bij Refineria Isla, dochtermaatschappij van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA.

