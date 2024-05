Luchtvaart & Reizen JetBlue connecties in de zuidelijke Caribbean Redactie 13-05-2024 - 2 minuten leestijd

NEW YORK – In een recente uitbreiding van haar netwerk heeft JetBlue nieuwe vluchten aangekondigd vanaf John F. Kennedy International Airport (JFK) naar Flamingo International Airport in Bonaire. Deze stap maakt deel uit van JetBlue’s strategie om de toegankelijkheid tot het zuidelijke Caribisch gebied te vergroten en haar positie als toonaangevende luchtvaartmaatschappij in de regio te versterken. De dienst is gepland om deze herfst van start te gaan, onder voorbehoud van goedkeuring.

Naast Bonaire, zet JetBlue ook in op de uitbreiding van haar Caribische diensten met de toevoeging van zes nieuwe vluchten vanaf zijn hub op de Luis Muñoz Marín International Airport in Puerto Rico. Deze uitbreiding, die start in oktober, omvat wekelijkse diensten naar Santiago in de Dominicaanse Republiek, Westchester County, New York, en Providence, Rhode Island.

Daarnaast zal JetBlue vier wekelijkse vluchten aanbieden tussen San Juan en Medellín, Colombia, en drie wekelijkse vluchten naar Cancún, Mexico.

Vanaf 12 december hervat de luchtvaartmaatschappij ook de vluchten tussen Puerto Rico en St. Croix in de Amerikaanse Maagdeneilanden. In een poging de passagierservaring te verhogen, introduceert JetBlue vanaf juli zijn premium “Mint” service op de dagelijkse vlucht tussen San Juan en John F. Kennedy International Airport (JFK) in New York. Deze “Mint” service omvat stoelen die volledig plat kunnen en een luxe eetervaring, gericht op reizigers die op zoek zijn naar comfort en luxe.

JetBlue, dat al meer dan twee decennia een sterke aanwezigheid heeft in de Puerto Ricaanse gemeenschap, streeft ernaar om zijn wortels verder te verdiepen met deze laatste uitbreiding. Het versterkt zijn toewijding aan het verbinden van Puerto Rico met belangrijke bestemmingen en versterkt zijn aanwezigheid in de regio.