Sint Maarten Kabinet Sint Maarten valt al na 17 dagen Dick Drayer 20-05-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Statenlid Kevin Maingrette, van Nation Opportunity Wealth (NOW), heeft op Sint Maarten zijn steun aan de huidige coalitieregering van Luc Mercelina ingetrokken. Maingrette kiest voor een samenwerking met de United People’s (UP) partij en de National Alliance (NA) en zegt als doel een stabielere coalitie te willen vormen. Dit nieuws werd vandaag bekendgemaakt via een persbericht.

Maingrette benadrukt zijn zorgen over langdurige instabiliteit, gebrek aan effectief leiderschap en een gebrek aan transparantie binnen de huidige coalitie. “Na veel contemplatie en diepe reflectie heb ik besloten mijn steun aan de huidige coalitie in te trekken,” aldus Maingrette.

11 januari

De huidige coalitie, bestaande uit de United Resilient St. Maarten Movement (URSM), de Democratische Partij (DP), de Partij voor de Vooruitgang (PFP) en NOW, kwam na de verkiezingen van 11 januari 2024 tot stand.

Maar het duurde meer dan vier maanden om een Raad van Ministers te vormen, en er kwam weinig tot geen informatie van formateur Luc Mercelina van URSM. Volgens Maingrette is de formateur er niet in geslaagd twee ministersposities veilig te stellen voor de kandidaten van NOW en PFP.

Maingrette hekelt het gebrek aan leiderschap, transparante dialoog en effectieve samenwerking binnen de coalitie.

“Het ontbreken van goed leiderschap en het onvermogen om effectieve samenwerking te bevorderen hebben bijgedragen aan de huidige impasse,” verklaarde hij. “Als parlementslid moet ik prioriteit geven aan de belangen van de bevolking van Sint Maarten.”

Nieuwe verkiezingen

Het besluit van Maingrette is gericht op het voorkomen van een nieuwe verkiezingscyclus, die volgens hem de natie verder zou destabiliseren. Door samen te werken met UP en NA, gelooft hij dat er een stabielere en effectievere regering gevormd kan worden.

“Mijn beslissing wordt ingegeven door de wens om ons land te zien bloeien en het vertrouwen van onze burgers in hun leiders te herstellen,” benadrukte Maingrette.