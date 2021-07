‘Kandidaat minister van Justitie staat in de startblokken’

WILLEMSTAD – Er zou een kandidaat-minister klaar staan om de portefeuille van Justitie op te pakken. Dat meldt de Èxtra. Op dit moment doet premier Pisas die post erbij, nadat Eduard Braam zich terugtrok als kandidaat.

Volgens de Èxtra gaat het om een kandidaat uit de familie Thode. Of Amerigo Thode, die nu voor de MFK on het parlement zit of Rigoletto Thode die op nummer 16 van de MFK-lijst staat. Ook de PNP-post Economische Ontwikkeling in het kabinet van premier Pisas is nog vacant.

