Komende dagen veel regen, onweer en bliksem

WILLEMSTAD – De regen die gisteren viel is een voorbode voor nog meer regen de komende dagen. Ook onweer en bliksem horen daarbij. Het weer wordt op dit moment voor een groot gedeelte beïnvloed door een storing boven de Caribische Zee, waardoor er veel wolken met regen in de lucht hangen. De verwachting is dat ook het weekend zeer nat kan worden.

