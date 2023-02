Koninklijke familie op Sint Maarten

PHILIPSBURG – Op Sint Maarten zijn de Koning, Koningin Máxima en de Prinses van Oranje op de Princess Juliana International Airport welkom geheten door gouverneur Ajamu Baly. De eerste dag van het bezoek aan Sint Maarten staat onder meer in het teken van de opbouw van het eiland na de verwoestingen van orkaan Irma in september 2017.

Het gezelschap bezoekt de luchthaven die momenteel nog wordt herbouwd. Ook wordt een bezoek gebracht aan hulp- en rampenbestrijdingsdiensten waar het koninklijk paar en de prinses van Oranje assisteren tijdens een rampenoefening.

Daarna hebben ze een bezoek gebracht aan het SXM Medical Center. Dit ziekenhuis vervult een belangrijke regiofunctie en behandelt ook veel patiënten van Sint Eustatius en Saba. Het koninklijk paar en de prinses spraken met patiënten en werden aansluitend bijgepraat over de uitbreiding van het ziekenhuis.

In de middag bezoekt het gezelschap de muurschilderingenroute Color Me SXM in Philipsburg. Deze murals hebben tot doel de leefbaarheid in Philipsburg te verbeteren nu veel panden nog altijd leegstaan of beschadigd zijn na de orkaan. Ter afsluiting van de dag presenteert Sint Maarten haar culturele leven tijdens een wandeling en met een concert op de Boardwalk van Philipsburg.