Kunstenaar Zanolino opent duo-expositie in Pietermaai

WILLEMSTAD – Vandaag om 10.00 uur start in de Zanolino Gallery in Pietermaai, Curaçao, een bijzondere duo-expositie, getiteld Colors of Connection. Deze tentoonstelling brengt de werken van Giovani Zanolino, een gerenommeerde mixed media kunstenaar uit Curaçao, en Chiel van Zelst, een Amsterdamse kunstenaar die onlangs inspiratie vond op Curaçao, samen.

Giovani Zanolino, bekend om zijn gewaagde kleurgebruik en het vermengen van diverse media, heeft zijn artistieke horizon verbreed na zijn verhuizing naar Nederland. Hij blijft echter een sleutelrol spelen in de Zanolino Gallery. Zijn werken overstijgen de traditionele kunst en zijn een toonbeeld van culturele versmelting.

Chiel van Zelst, afgestudeerd aan de Rietveld Academie en de New York Academy for Visual Arts, heeft zijn talent verder ontwikkeld op Curaçao. Zijn werken, gekenmerkt door levendige stadsgezichten en abstracte creaties, weerspiegelen zijn diepe connectie met het eiland en zijn vermogen om de essentie van zijn omgeving vast te leggen.

De expositie Colors of Connection belooft een visueel verbluffende ervaring te zijn waarbij de unieke stijlen van beide kunstenaars samenkomen. Het publiek kan een diversiteit aan kunstwerken verwachten, waarbij culturen, kleuren en creativiteit naadloos samenvloeien in een boeiend verhaal.

Zanolino en Van Zelst zijn tijdens de opening aanwezig om hun inspiraties, technieken en hun gezamenlijke artistieke reis te delen met kunstliefhebbers, verzamelaars en het grote publiek. Dit evenement is niet alleen een viering van de kunst, maar ook van culturele uitwisseling en de grenzeloze mogelijkheden van artistieke expressie.