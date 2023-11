Kustwacht assisteert zinkende boot 

PHILIPSBURG – Gisterochtend is een klein vaartuig die gesleept werd richting Sint Maarten gezonken. Het gesleepte vaartuig kreeg enkele uitdagingen toen er water naar binnen kwam, waardoor die moeite had om boven water te blijven.

De Kustwacht in Sint Maarten schoot onmiddellijk te hulp met een Metal Shark. Bij aankomst, kwamen de Kustwachters snel tot de conclusie dat het mogelijk was om het water weg te pompen met behulp van een bilgepomp.

Een bilgepomp wordt gebruikt om water dat in het laagste deel van de boot is verzameld, weg te pompen. Dit water kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals golven die over de dekken slaan, regen, lekken in de romp of condensatie.

Nadat het meeste water uit het vaartuig was verwijderd, kon de boot verder worden gesleept. De betreffende boot werd veilig aangemeerd in een plaatselijke jachthaven in Sint Maarten.