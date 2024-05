Sport Liemarvin Bonevacia nog lang niet klaar met ‘zijn’ 400 meter Redactie 13-05-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - Facebook Liemarvin Bonevacia

WILLEMSTAD – Liemarvin Bonevacia is Nederlands recordhouder op de 400 meter en heeft onlangs samen met Isayah Boers en Isaya Klein-Ikkink een succesvolle clinic verzorgd in Utrecht. Dit gebeurde daags na hun trainingsstage op Curaçao en de WK Relays op de Bahamas, meldt de online nieuwssite harloopnetwerk.nl.

De atletiekbaan Amaliapark in Leidsche Rijn was het decor waar het drietal een uur lang vragen van het publiek beantwoordde en hun kennis en passie voor atletiek deelden.

Tijdens de clinic konden de deelnemers verschillende spikes uitproberen, waaronder de nieuwste modellen van zijn sponsor. “Het voelt alsof je zweeft en je gaat echt sneller,” vertelde Bonevacia over de ervaring met de nieuwe spikes.

Bonevacia, die onlangs een masterrecord M35 vestigde, sprak uitvoerig over zijn liefde voor de 400 meter. “Het is een sprint, maar je moet je inspanning ook goed kunnen verdelen. Soms verzuur je, soms niet.” Hij haalde herinneringen op aan zijn deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, waar hij de finale bereikte. “De concentratie die ik toen had, was ongeëvenaard. Ondanks de lege tribunes vanwege corona, was het een emotionele ervaring,” deelde hij met de aanwezigen.

Vooruitkijkend naar de toekomst, bevestigde Bonevacia dat de komende Olympische Spelen waarschijnlijk zijn laatste zullen zijn, gevolgd door de EK Indoor in Apeldoorn en de WK Atletiek in Tokio. Met een glimlach voegde hij eraan toe dat hij openstaat om door te gaan, mits de onderhandelingen met Puma succesvol zijn.

Naast de 400 meter overweegt Bonevacia ook andere atletiekdisciplines zoals de 200 meter en het kogelstoten, het laatste voornamelijk als een leuke afwisseling tijdens de trainingen. Zijn inspiratie haalt hij uit figuren zoals de Amerikaanse sprinter Jeremy Wariner, bekend om zijn unieke stijl en techniek. Op lange termijn droomt Bonevacia ervan om recreatief de marathon in Boston te lopen.

Tijdens hetzelfde evenement sprak Isayah Boers over zijn voorkeur voor zowel de 400 meter solo als de 4×400 meter estafette, waarbij hij de teamdynamiek en de verminderde druk van de estafette benadrukte. Samen met Klein-Ikkink, Femke Bol en Lieke Klaver behaalde Boers een zilveren medaille op de WK Relays, en daarmee een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs.

Ondanks een teleurstellende poging om zich te kwalificeren tijdens de recente wedstrijden, blijft Bonevacia optimistisch. De Nederlandse estafetteteam heeft nog tot eind juni om een van de twee snelste tijden te behalen voor een plaatsing voor Parijs. “We zijn vastberaden om Europees kampioen te worden door België te verslaan. We horen daar,” verzekerde Bonevacia.