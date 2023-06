Luchthaven Bonaire krijgt grotere bagageband en aankomsthal wordt uitgebreid

KRALENDIJK – Vandaag zijn de werkzaamheden op Flamingo Airport, de luchthaven van Bonaire, gestart om de nieuwe bagageband te installeren. De komende drie tot vier weken is er geen bagageband beschikbaar voor aankomende passagiers. Ook zal er gestart worden met het vergroten van de aankomsthal.

De nieuwe bagageband is groter dan de huidige waardoor het voor reizigers makkelijker wordt om hun bagage van de band te pakken. De bagageafhandelaars kunnen ook meer bagage tegelijkertijd op de band plaatsen. Verwacht wordt dat dit de doorstroming van het reclaimproces bevordert.

Tijdens het verwijderen van de oude band en het plaatsen van de nieuwe band zal er ongeveer drie tot vier weken geen bagageband beschikbaar zijn voor aankomende passagiers. Het reclaimproces zal handmatig worden uitgevoerd zolang de bagageband buiten gebruik is. Ook zal een groot deel van de aankomsthal worden afgezet in verband met de bouwwerkzaamheden. Aan de voorzijde van de luchthaven zal een tijdelijke aankomsthal worden gemaakt.

De aankomsthal wordt in twee fasen uitgebreid. In eerste instantie wordt de hal aan de kant van de uitgang vergroot. Hierdoor ontstaat er meer wachtruimte voor passagiers. Later zal de aankomsthal verder worden uitgebreid.