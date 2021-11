Mambo Beach bouwt verder uit

8 Gedeeld

Afgelopen donderdag is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuw vakantie-appartamentencomplex op Bapor Kibra. De naam van het project is ONE Mambo en is onderdeel van het grotere Mambo Beach project dat in 2011 begon met de bouw van de boulevard.

Mambo Beach is een plek waar veel toeristen komen. 45 ondernemers zijn er actief en geven werk aan 400 mensen. Jaarlijks bezoeken 750.000 mensen de Boulevard.

De eerste fase van ONE Mambo bestaat uit de bouw van 37 luxe vakantie-appartementen, een zwembad, eigen parkeergelegenheid en een centrale receptie. Het project wordt gerealiseerd ten westen van de Boulevard, bovenop de winkels die er nu al staan. De tweede fase komt later en ligt ten oosten van de Boulevard.

Negentig procent van de appartementen is inmiddels verkocht. Het complex moet eind 2023 worden opgeleverd.