Man die in januari ernstig mishandeld werd in San Nicolas overleden

MACUARIMA – De man die in januari ernstig mishandeld werd in San Nicolas, is gisteren overleden. Het gaat om de 49-jarige Michael R.V. Kock.

Op 22 januari van dit jaar werd Kock slachtoffer in de Sint Maartenstraat in San Nicolaas. Hij werd daar zwaar mishandeld door twee mannen. Kock raakte in coma en is niet meer bij geweest.

In verband met de zaak werd op 3 februari een 20-jarige man met de initialen J.I.Q. uit Aruba gearresteerd en op 9 februari werd een andere man, 49 jaar oud, met initialen S.D.W. uit Jamaica aangehouden.