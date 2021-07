Man gewond op Bonaire na sprong in zee

Foto – Kustwacht Caribisch Gebied

KRALENDIJK – Een 18-jarige man is gewond geraakt bij Boca Slagbaai op Bonaire toen hij van de rotsen in zee wilde springen.

De man kwam met zijn hoofd tegen een rotswand aan. De opgeroepen ambulance kon niet bij de plek van het ongeval komen. Daarop is de Kustwachthelikopter ingezet. Die heeft de man opgehaald in het Washington-Slagbaai Nationaal Park en naar de Flamingo luchthaven gevlogen. Daar stond een ambulance klaar om hem naar het Mariadal ziekenhuis over te brengen.

Lees ook: