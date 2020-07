Man neergeschoten bij spelen met wapen

35 Gedeeld

Foto Extra

Een man is gisteren per ongeluk neergeschoten. Het incident gebeurde in de Kaya Dodo Palm in Brievengat.

Daar zat hij samen met een vriend die een wapen had. Zijn maatje speelde met het ding, toen die plotseling afging. De man werd geraakt in zijn borst en is met spoed naar het CMC gebracht.

Het is niet duidelijk hoe zijn gezondheidstoestand op dit moment is. De recherche doet onderzoek.

