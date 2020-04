Marineschip Groningen afgelost door zusterschip Zeeland

53 Gedeeld

Willemstad – Een handje vol collega’s, waaronder de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, brigadegeneraal der mariniers Peter Jan de Vin, stonden maandagochtend op de steiger van marinebasis Parera om Zr.Ms. Groningen een goeie terugreis te wensen.



Met de aankomst van Zr.Ms. Zeeland in het Caribisch gebied kan de Groningen beginnen aan haar reis over de Atlantische zee, terug naar Nederland.



Samen met zijn Chef der Equipage, adjudant van de operationele dienst operaties Hans Hijman, gooide generaal De Vin een van de trossen los.

“De tweejarige pilot van het concept van een wisselbemanning wordt onderbroken, maar ik zie het schip na haar onderhoudsperiode in Nederland weer snel in de West”, aldus de generaal.

Sinds april 2019 is de Koninklijke Marine een pilot begonnen waarbij het stationsschip Zr.Ms. Groningen voor twee jaar in het Caribisch gebied blijft en de bemanning in zijn geheel wisselt. Echter, de Groningen gaat naar Nederland voor een korte periode van onderhoud. Deze terugkomst was niet gepland.



De wissel tussen de Groningen en de Zeeland is een direct gevolg van het sluiten van het luchtruim van Curaçao voor inkomende vluchten, als gevolg van het coronavirus. Deze vliegbeperkingen zorgen er voor dat de bemanning van de Zeeland, die naar Curaçao zou vliegen om daar de bemanning van de Groningen over te nemen, nu varend naar het Caribisch gebied gaat.



De reisbeperkingen hebben ook gevolgen voor onderhoudspersoneel van de Koninklijke Marine, dat ter plekke onderhoud aan de Groningen zou uitvoeren. Zij doen dat nu in Nederland, zodra de Groningen terug is.

Operaties

Naast maritieme presentie en het bieden van noodhulp, zijn het uitvoeren van counterdrugsoperaties en ondersteunen van de Kustwacht CARIB belangrijke taken van het stationsschip. Gedurende het coronavirus heeft het stationsschip vooral de laatstgenoemde taak (ondersteunen van Kustwacht CARIB) uitgevoerd.



Naast het stationsschip ondersteunt Defensie in het Caribisch gebied de Kustwacht onder andere met militairen van de landmacht en het Korps Mariniers en met de Arubaanse en Curaçaose militie, zowel op land als op het water. Mariniers van het Detachement op Sint Maarten ondersteunen daar de lokale autoriteiten bij het handhaven van de door de overheid afgekondigde maatregelen.

Karel Doorman

Maandagochtend is het joint support ship van de Koninklijke Marine, Zr.Ms. Karel Doorman, vertrokken uit Nederland. Defensie stuurt het marineschip om de lokale autoriteiten van de (ei)landen te ondersteunen bij de bestrijding van de coronacrisis als de situatie daar om vraagt. Het ondersteunings- en bevoorradingsschip wordt initieel ingezet voor 3 maanden.