Mariniers hebben een week gekookt voor Fundacion Pa Nos Comunidad

Willemstad – De afgelopen week heeft het keukenpersoneel van marinierskazerne Savaneta meer dan 1700 maaltijden bereid voor Fundacion Pa Nos Comunidad (FPNC).

Nu de mariniers, na een internationale oefening, uit de 14-dagen thuisisolatie komen, is de kookcapaciteit weer nodig op de kazerne. Het Dr. Horacio E. Oduber Hospital neemt het initiatief voor het bereiden van de 200 maaltijden over van Defensie.

Zij nemen het stokje, ‘de peddel’, van marinierskazerne Savaneta over van maandag 6 april tot en met zondag 12 april. De marinierskazerne zal wel het transport verzorgen van het hospitaal aan de voedselbank.

“In deze tijd moeten we roeien met de riemen die we hebben, we doen het voor en met elkaar. Het is fantastisch te zien dat het initiatief zo enthousiast wordt ontvangen en voorgezet wordt door het ziekenhuis. We hopen dat het meer mensen en bedrijven inspireert dit ook te doen, samen staan we sterk!” aldus Majoor Gijs Schoe, eerste Officier van marinekazerne Savaneta.

Een van de taken van de militairen van Defensie in het Caribisch gebied is het ondersteunen van de lokale autoriteiten. Wanneer er een bijstandsverzoek wordt gedaan door een (ei)land, kunnen militairen onder andere de lokale politiekorpsen ondersteunen bij het handhaven van openbare orde en veiligheid, het handhaven van een avondklok en militairen kunnen ondersteunen in bewaken- en beveiligingstaken.