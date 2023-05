WILLEMSTAD – Afgelopen week is een piloot van een privévliegtuig op Hato aangehouden, omdat zijn vlieglicentie vervalst leek. Dat werd ontdekt tijdens controle van het immigratiepersoneel in het Jet Center.

Op de locatie werd de verdachte man, K.A., een 31-jarige man geboren in Mexico, gearresteerd vanwege documentvervalsing. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van Justitie die zijn voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.