Willemstad – In 2019 is minder belasting opgehaald dan vooraf verwacht. Iets minder dan anderhalf miljard gulden, terwijl op iets meer dan anderhalf miljard was gerekend. Schrijft het Antilliaans Dagblad. Dat is een kleine tegenvaller omdat de overheid nog altijd krap bij kas zit.