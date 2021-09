Minister in gesprek met twee internetproviders

36 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er is geen moratorium voor aanbieders van internet en de markt is open voor meer providers, schrijft het Antilliaans Dagblad. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK), bevestigde gisteren in de Staten in gesprek te zijn met twee aanbieders van ‘fixed wireless’ internet: een lokale en een internationale kandidaat.

Namen kan hij in dit stadium nog niet noemen. Daarnaast, zo heeft hij in de Statenvergadering gisteren aangegeven, is drie jaar na de overname van UTS door Flow, ook overheidsparticipatie weer mogelijk en zou gebruikgemaakt kunnen worden van het netwerk van Aqualectra om internetdiensten aan te bieden.

