Minister kondigt onderzoek Nationaal Embleem aan

WILLEMSTAD – Door de aanhoudende ophef heeft cultuur-minister Van Heydoorn een onderzoek aangekondigd. Hij wil weten of de regels waar alle kandidaten aan moesten voldoen zijn overtreden, of auteursrechten zijn geschonden en of deelnemers tijdens de selectieprocedure een voorkeursbehandeling hebben gekregen.

Het nieuwe nationale embleem van Curaçao lijkt te zijn samengesteld uit afbeeldingen van foto-databank Shutterstock. Online wordt de winnaar verder afgekraakt, maar zelf ontkent ze plagiaat te hebben gepleegd.

De afgelopen dagen regent het aan kritiek op haar ontwerp: de kolibrie is niet de nationale vogel van Curaçao en ook niet blauw, maar groen. De afgebeelde cactus komt niet voor op Curaçao en het bootje lijkt op een ‘Venezolaanse go-fast’.

Voor het winnende concept was 15.000 gulden uitgeloofd. Maar liefst 205 ontwerpen waren ingediend voor de wedstrijd om een nieuw nationaal embleem.