Minister van Financiën wil weten hoeveel directie SVB zichzelf toebedeelt

Minister van Financiën Javier Silvania

WILLEMSTAD – Javier Silvania wil weten welk deel van de bijna 30 miljoen aan lonen en salarissen de SVB betaalt aan de directie. De minister van Financiën reageert op het jaarrekening 2019 van de sociale verzekeraar en zegt dat transparantie vereist dat duidelijk wordt hoeveel de eigen directie zichzelf betaalt aan salaris.

SVB had in 2019 304 mensen in dienst, 11 mensen meer dan het jaar daarvoor. Silvania zegt dat het Curaçaose volk volledige openheid van zaken moet krijgen wat betreft de oorsprong en bestemming van publieksgelden.

