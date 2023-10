Mogelijk veertig specialisten willen CMC verlaten vanwege aanpak Topinkomens

WILLEMSTAD – Voormalig lid van het bestuur van de vereniging van specialisten, Vito Koeyers, maakt zich zorgen over de mogelijke leegloop van specialisten bij het CMC, meldt ochtenkrant Vigilante. Mogelijk veertig specialisten, zo niet meer, zouden het Cura├žao Medical Center willen verlaten v├│├│r juni 2024.

Dit heeft te maken met de introductie van de nieuwe wet op de Topinkomens, die vanaf 2025 van toepassing zal zijn op specialisten onder contract bij CMC. Zij gaan fors minder verdienen. Vertrek deze zomer zou te maken hebben met het nieuwe schooljaar dat in augustus begint.

Zonder al te veel in detail te treden, bevestigt Koeyers in de Vigilante dat er serieuze zorgen zijn over wat er in 2024 gaat gebeuren.

Om de effecten op hun inkomen te vermijden, zouden specialisten al begonnen zijn met het regelen van hun persoonlijke zaken om Cura├žao te verlaten voordat de salarisplafondregeling van kracht wordt, aldus de krant.

Een aantal specialisten heeft inmiddels al duidelijk gemaakt aan het management dat ze overwegen te vertrekken.

Het bestuur van het CMC heeft in mei een brief aan de regering gestuurd, waarin ze wijzen op de negatieve gevolgen van de implementatie van de nieuwe wet voor de specialisten in dienst van CMC en heeft aangedrongen op een oplossing op korte termijn.

Drie jaar

Volgens een amendement dat door het parlement in de wet is opgenomen, zullen na drie jaar de salarissen van ambtenaren en adviseurs aan de top van de publieke of semi-publieke sector onder de regelng vallen en naar beneden bijgesteld worden.

Zo heeft CMC in een brief van 7 februari al gewezen op de grote zorgen over de impact de wet kan hebben op de groep medische specialisten in dienst van CMC, en wat betreft de garantie van continuïteit en toegankelijkheid van zorg door het aantrekken van de gewenste specialisten, wat op dit moment niet mogelijk is. Het bestuur is van mening dat specialisten niet onder de wet zouden mogen vallen.

Tijdens een persconferentie in mei in het Cura├žao Medical Center, georganiseerd door de vereniging van medisch specialisten, werd gezegd dat de salarisplafondwet dertig tot zestig procent van hun inkomen kan wegnemen.