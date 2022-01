Nachtleven op Sint Maarten eerder dicht

31 Gedeeld

Uitgaansgelegenheden op Sint Maarten moeten vanaf vandaag eerder dicht. Voorlopig om 23.00 uur. Vorige week werden de sluitingstijden tijden al naar 01.00 uur vervroegd.

De maatregel wordt genomen omdat het aantal besmettingen blijft toenemen, net als de ziekenhuisopnames. In twee weken tijd is het aantal besmettingen gestegen van iets meer dan 200 naar ruim 1.500. Een week geleden lagen twee mensen met corona in het ziekenhuis, nu zijn dat er negen.

Buureilanden Saba en Sint Eustatius hebben ook te maken met relatief hoge cijfers. Saba met 2.000 inwoners heeft 91 actieve besmettingen en Sint Eustatius met ruim 3.000 inwoners kent 124 actieve besmettingen.

