National Geographic en journalisten bezoeken Kustwacht

WILLEMSTAD- Afgelopen week bezocht een team van National Geographic samen met een aantal Nederlandse journalisten de Kustwacht Caribisch gebied.

Het bezoek van de pers, op uitnodiging van National Geographic, was in het kader van de promotie van de documentaire serie over de Kustwacht.

Op het programma van de bezoekers stond een rondleiding bij het kustwachtsteunpunt op de Marinebasis Parera en het kustwachtsteunpunt op Hato. Als hoogtepunt van het programma werd de eerste aflevering van de documentaire serie voor een aantal genodigden op groot scherm vertoond.

In 2022 op de buis

De documentaire serie van de National Geographic bestaande uit zes afleveringen van 45 minuten komt in 2022 op de buis in Nederland.

