Natuurapp voor Caribische eilanden beschikbaar

WLLEMSTAD – De Caribische natuur is in slechts één klik te verkennen met de app ObsIdentify. De app maakt het mogelijk plant- en diersoorten te controleren door een foto te maken met je smartphone en deze foto te uploaden voor identificatie.

Rond de 3.000 Nederlands-Caribische dieren en planten zijn toegevoegd aan de automatische soortherkenningstool ObsIdentify. Met deze app kunnen bewoners en bezoekers van de Nederlands Caribische eilanden meer leren over de diverse wilde flora en fauna, zowel op het land als in de zee.

Meertalig

Met de ObsIdentify-app kunnen gebruikers foto’s van planten of dieren uploaden voor eenvoudige identificatie. ObsIdentify is beschikbaar in het Engels, Spaans, Nederlands, Frans en Duits, afhankelijk van de taalinstelling van je smartphone.

Samen met lokale experts zijn er ook soortnamen beschikbaar gesteld in Papiamentu voor Bonaire en Curaçao en Papiamento voor Aruba. Ook de website die bij de app hoort is beschikbaar in het Papiamentu en Papiamento.

Met de ObsIdentify-app leer je volgens DCNA niet alleen meer over de natuur, maar geüploade foto’s dragen ook bij aan natuurbehoud. Elke gemaakte foto draagt ​​bij aan een wereldwijde database om biologisch onderzoek en kennis over de natuur te verbeteren.

Geïnteresseerde inwoners en bezoekers van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius kunnen de ObsIdentify app nu gratis downloaden in de App Store of Google Play.