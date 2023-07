Nieuw WINAIR vliegtuig geland op Sint-Maarten

PHILIPSBURG – Op vrijdagavond is op de Princess Juliana luchthaven van Sint-Maarten het nieuwe ATR-toestel van WINAIR geland.

Omdat het bij aankomst van het nieuwe vliegtuig met registratie PJ-WIV al donker was, werd het op zaterdagochtend getoond aan een groep genodigden. Het inzetten van de vliegtuigen met vijftig stoelen is een grote stap voor WINAIR, die tot zover alleen maar 19-seater toestellen in haar vloot had.

De nieuwe grotere vliegtuigen zullen worden ingezet op de routen tussen Philipsburg en alle drie de ABC-eilanden. Die werden tot nog toe bediend door toestellen van het op Guadeloupe gevestigde Air Antilles.

Bestemmingen

Binnen enkele weken komt er nog een tweede toestel van hetzelfde type bij. Na aankomst van het tweede vliegtuig, zal WINAIR nog meer bestemmingen aan gaan vliegen met de ATR-toestellen.