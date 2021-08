Nieuwe maatregelen Curaçao om Corona-situatie onder controle te houden

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Minister-president Gilmar Pisas heeft vandaag in een persconferentie aangekondigd aan dat er mogelijk deze week al nieuwe maatregelen zullen komen tegen de verdere verpreiding van Covid-19 op het eiland. Per wanneer deze ingaan is echter nog niet duidelijk. Ook is er tijdens de persconferentie nog niets vermeld over het soort maatregelen dat wordt overwogen.

Volgens de premier is de overheid constant in overleg met alle stakeholders om een balans te vinden tussen nodige maatregelen om Corona onder controle te houden en tegelijkertijd de economie draaiende te houden. Het personeelstekort in het CMC ziekenhuis dwingt de overheid evenwel tot het nemen van nieuwe maatregelen.

Het is volgens de premier duidelijk geworden dat het nemen van eigen verantwoordelijkheid door burgers niet goed werkt. Er wordt weer veel gefeest, waarbij teveel mensen bij elkaar komen. Daarnaast geeft Pisas aan dat er ook gefraudeerd wordt met toegangsbewijzen.

Overbodig

Volgens Pisas waren de uitlatingen, eerder deze week, van de directeur Gilbert Martina van het CMC overbodig en hebben deze tot onnodige zorgen onder de bevolking geleid. “De overheid ziet wel degelijk de ernst in van de situatie in en werkt hard aan het aantrekken van extra personeel, om zo eventuele stijging van patiënten te kunnen opvangen”, zegt de premier daarover.

