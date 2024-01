WILLEMSTAD – Kylian Ortega Gomez is de eerste baby van het jaar 2024. Kylian werd geboren om 10:59 uur in het CMC. Hij woog 2390 gram en was 46 cm lang.

Zijn trotse ouders zijn Daniela Gomez Castro en Glifford Ortega. In de middag kwam de pers om de baby te fotograferen.

Zoals de traditie voorschrijft, ontvangt de eerste baby van het jaar veel cadeaus. Kylian ontving onder andere een armband, luiers, kleding, een schommelstoel, Zwitsal-producten, een fotoshoot en een taart.