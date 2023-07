NiNsee organiseert Tula lezing en herdenkingsconcert

Eind augustus brengt het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis, NiNsee een eerbetoon aan de Curaçaose verzetsstrijder Tula. In het herdenkingsjaar van het slavernijverleden worden twee bijzondere evenementen georganiseerd: een Tula lezing en een Tula herdenkingsconcert. Deze evenementen zijn bedoeld om het gedachtegoed van Tula te herdenken, eren en vieren, en zo, volgens NiNsee, zijn erfgoed op een waardige manier voort te laten leven en te bewaren voor komende generaties.

Tula was een tot slaaf gemaakte, maar tevens een leider en pionier in de strijd tegen onderdrukking en uitbuiting tijdens de Nederlandse slavernijperiode op Curaçao.

Zijn opstand in 1795, die de grootste was in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, speelde een essentiële rol in de emancipatiedrang van tot slaafgemaakten op Curaçao en de omliggende eilanden.

Als symbool van verzet tegen slavernij en Nederlandse overheersing, werd Tula in 2010 uitgeroepen tot nationale held van Curaçao.

‘Rebel’

De Tula Lezing, getiteld ‘Tula: De onsterfelijke Rebel’, vindt plaats op 17 augustus op Dia di lucha pa libertat, de dag van de strijd voor vrijheid in het Mauritshuis in Den Haag.

De lezing wordt verzorgd door keynote spreker Suzy Römer, een adviseur verbonden aan Stichting Museo Tula op Curaçao. Tijdens haar lezing zal Römer de aanwezigen inspireren om na te denken over gelijkheid en rechtvaardigheid in de huidige samenleving, en vraagstukken aansnijden over het begrijpen van het slavernijverleden en het voorkomen van herhaling van fouten.

‘Forsa’

Het Tula Herdenkingsconcert vindt plaats op 20 augustus in het ITA in Amsterdam. Het concert wordt gecureerd door muzikant en artiest Vernon Chatlein, die een kleurrijk palet aan muziekstijlen presenteert in zijn optreden E Forsa Tei – De Kracht Is Er.

Het muzikale programma omvat optredens van twee speciale gastartiesten: Elia Isenia, de legendarische zangeres uit Curaçao, en singer-songwriter Izaline Calister, bekroond met een Edison award in 2009.

Samen met zijn band Chatlein i su Zumbi zal Chatlein het publiek meenemen op een betoverende muzikale reis met Afro-Curaçaose jazz en geïmproviseerde muziek.