‘Nog geen verzoek om Rudy Plaate Plein’

Willemstad – Curaçao heeft nog geen Rudy Plaate Plein of straat. Volgens de Amigoe komt dat omdat er nooit een aanvraag in is gediend. Op dit moment draait de documentaire ‘Atardi’ van Selwyn de Wind over het leven van de ‘zingende groenteboer’, zoals de krant hem noemt.

In de film zelf wordt het onderwerp aangesneden. Op Curaçao kun je pas een straat vernoemd krijgen als je ouder bent dan zeventig of als je dood bent. De commissie zegt een verzoek voor een Rudy Plaate Plein of -straat met vertrouwen tegemoet te zien.

