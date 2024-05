Nieuws uit Nederland Noodhulpactie Bándabou gelanceerd in Nederland Dick Drayer 11-05-2024 - 2 minuten leestijd

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – De stichting Hulp aan Curaçao heeft een noodhulpactie gelanceerd in Nederland voor de slachtoffer van de wateroverlast op Bándabou. Zij roept mensen op om geld over te maken via de website van de stichting Hulp aan Curaçao, met de vermelding ‘Wateroverlast’. Op 4 mei viel er meer dan 250 mm regen in korte tijd, waardoor het waterafvoersysteem overliep en grote delen van de westkant van het eiland overspoeld werden.

Er zijn twee verschillende stichtingen met de naam Stichting Hulp aan Curaçao. De eerste is gevestigd op Curaçao en is in 1977 opgericht als ‘Fundashon yuda nos grandinan’ (Stichting help onze ouderen). Deze stichting is in 2005 door haar toenmalige voorzitter – Egbert Vos – hernoemd tot Stichting Hulp aan Curaçao. Deze tak coördineert de hulp.

In 2021 is in Nederland een gelijknamige stichting opgericht – Stichting Hulp aan Curaçao. Deze tweede stichting is een fondsenwervende stichting met een in Nederland gevestigd bestuur onder leiding van Anne Rienks, die als gastpredikant verbonden is aan de Gereformeerde Kerk op Curaçao

Bijkomen

Curaçao is nog steeds aan het bijkomen van de ernstige wateroverlast die op 4 mei Bándabou trof. Een plotselinge overstroming veranderde wegen in rivieren en zorgde voor aanzienlijke schade aan huizen, infrastructuur en landbouwgrond.

“Auto’s werden weggespoeld, en waar eerst wegen lagen, stroomden nu rivieren,” meldde de coördinator die ter plekke was. “Ik heb mensen door het water moeten dragen om ze in veiligheid te brengen. Het was onvoorstelbaar hoe snel een rustige zaterdagochtend veranderde in een levensgevaarlijke situatie.”

De impact van de natuurramp is enorm. Naast de materiële schade zijn veel bewoners persoonlijke bezittingen kwijtgeraakt, waaronder essentiële huishoudelijke spullen en kinderspeelgoed. Vooral ouderen zijn hard getroffen en hebben dringend ondersteuning nodig.

In reactie op de crisis is deze fondsenwervingsactie opgezet om de slachtoffers te helpen. “Met jouw donatie kunnen we essentiële hulp bieden zoals het repareren van huizen en het vervangen van verloren gegane spullen,” aldus de stichting. Elke bijdrage, groot of klein, kan een significant verschil maken in het herstelproces.