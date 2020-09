Opnieuw coronadode op Aruba

Oranjestad – Op Aruba is opnieuw een patiënt bezweken aan Covid19. Het aantal mensen dat daar is overleden aan corona is nu 25.

Er kwamen gisteren 78 nieuwe besmettingen bij. In totaal zijn er nu 1214 actieve cases op het eiland. 45 patiënten liggen in het ziekenhuis.

Tien daarvan zijn opgenomen op de intensive care.

