Opnieuw sterfgeval corona in het CMC

WILLEMSTAD – Curaçao kent opnieuw een sterfgeval als gevolg van Corona. In het ziekenhuis overleed aan het begin van het weekend een patiënt. Het aantal mensen dat is bezweken aan het virus op Curaçao is nu 176.

Het aantal infecties loopt weer op. Dit weekend werden 39 mensen positief getest. Een week geleden waren nog 98 mensen in isolatie, nu zijn dat er 114. In het CMC liggen acht patiënten met covid, van wie vier op de intensive care.

