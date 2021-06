Overheid wil sociale pas omruilen voor bankpas

WILLEMSTAD – De overheid is van plan om per 1 juli het ‘karchi social’ te vervangen door een bankpas. Zodat mensen die het financieel niet breed hebben toch eten kunnen kopen in de supermarkt.

16 supermarkten trokken deze week hun steun in voor de speciale sociale kaart. Volgens minister Larmonie van SOAW, zal de nieuwe bankpas de problemen tussen overheid en supermarkten oplossen. Vandaag om half twaalf geeft zij tekst en uitleg in een speciale persconferentie.

