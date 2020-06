Overval bij PSB bank Goisco

41 Gedeeld

Foto archief

Willemstad – Een ondernemer die zijn geld bij de PSB bank wilde storten is vanochtend overvallen. Dat gebeurde bij de vestiging bij Goisco.

Er is nog niet veel bekend, maar het geldbedrag dat buitgemaakt werd, zou aanzienlijk zijn. De vluchtauto is inmiddels gevonden in het gebied van Groot Kwartier.

De auto stond in brand, maar het vuur werd snel geblust en mogelijk is er nog bewijsmateriaal gered. De overvallers zijn nog voortvluchtig.

Lees ook: