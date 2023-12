Personeel Telecuraçao hervat werk

WILLEMSTAD – Medewerkers van TeleCuraçao zijn gisterenmiddag weer aan het werk gegaan na een onderbreking die in de vroege uren begon met een bijeenkomst op het kantoor van de vakbond ABVO. De werknemers hadden zorgen over recente beslissingen van het management van de omroep.

Gregory Wilson, secretaris van het bestuur van ABVO, bevestigde dat de werknemers gisterochtend op het kantoor van de vakbond waren en later die middag weer aan het werk gingen. Na een vroege ochtendvergadering met de werknemers om hun precieze zorgen te bespreken, vond er ook een ontmoeting plaats met het management van het televisiestation.

Uit deze vergaderingen bleek een opening te zijn ontstaan die ertoe leidde dat de werknemers hun werk hervatten. Officieel wil geen van beide partijen in detail treden over de exacte aard van de zorgen, maar er wordt aangegeven dat deze te maken hebben met communicatieproblemen tussen het personeel en Yves Cooper, die als consultant is aangenomen om de nieuwsvoorziening van de zender een facelift te geven.

Volgens Wilson gaven de werknemers aan dat er al langer problemen waren met de communicatie. Tot gisteravond wachtte ABVO nog op een brief van het management die de afspraken over de werk- en communicatiewijze met deze werknemer zou bevestigen.

Als gevolg van de actie van gisterochtend was er een onderbreking in de normale programmering van TeleCuraçao, inclusief de uitzending van het programma ‘Mòru Bon Dia’. Een andere consequentie van de situatie die gisteren ontstond, was dat Nicole Maduro, presentator van onder andere TeleNotisia en het populaire programma ‘Mòru Bon Dia’, heeft aangekondigd weg te gaan bij TeleCuraçao.