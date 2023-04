Pietermaai krijgt The Pyrmont Hotel

WILLEMSTAD – Gisteren is een symbolisch startsein gegeven voor de bouw van The Pyrmont Hotel in de Penstraat. Symbolisch, want de bouwwerkzaamheden zijn sinds begin dit jaar al van start gegaan. In het vierde kwartaal van 2025 moet het nieuwe hotel er staan.

The Pyrmont Hotel telt dan 300 luxueuze kamers, inclusief 25 historische luxe suites. Verder komen er acht restaurants en bars, een ballroom, kinderopvang en jongerenclub, een fitnesscentrum en een duik- en watersportcentrum.

De hotelgasten kunnen hun baantjes trekken in één van de twee zwembaden of aan het strand achter de aan te leggen golfbrekers en een 225 meter lange boardwalk.

Op het terrein tussen twee iconische panden, het voormalige Cerro Bonito en het eerdere Kas di Pueblo komt een luxury all inclusive hotel wordt verwezenlijkt onder beheer van Autograph Collection, een specialistisch onderdeel van de Marriott keten. Autograph Collection beheert al meer dan 200 luxe resorts in de wereld.

Historische panden

Op basis van deze Autograph filosofie worden beide historische panden gerenoveerd en integraal in het Pyrmont hotel meegenomen om de culturele en historische nalatenschap te laten voortleven.

Beide panden waren tot bijna een eeuw geleden eigendom van de vooraanstaande lokale Maduro familie. In Cerro Bonito, een neoklassiek gebouw naar ontwerp van de architect Bartholomé Lyon uit Corsica, werden in die tijd speciale evenementen gehouden, zoals gala shows en private soirees aan zee. Nadien heeft het gefunctioneerd als hotel. In de nieuwe opzet komt daarin onder de naam Cerro Bonito een signature restaurant.

Het verderop in de Penstraat gelegen Kas di Pueblo gebouw – door de Maduro’s vernoemd naar koningin-regentes Emma van Waldeck Pyrmont – heeft door de jaren ook diverse functies gediend voordat het in 1948 door de politieke partij NVP werd gekocht – vandaar de groene kleur – om tot enkele decennia geleden dienst te doen als partijgebouw. In de Pyrmont plannen worden hier een ballroom en luxe spa aan toegevoegd.

Arbeidsplaatsen

De ontwikkelaar Pen Resort B.V. is eerder dit jaar aan de slag gegaan. De bouw van het geheel zal 32 maanden in beslag nemen en wordt in de tweede helft van 2025 opgeleverd. Naarmate het bouwproces vordert zullen er steeds meer constructiewerkers aan het werk zijn. Tijdens de piek zal het project werk bieden aan 250 overwegend lokale bouwvakkers van diverse disciplines.

Dit project vergt een investering van 87 miljoen dollar en biedt als het open gaat naar schatting 350 directe arbeidsplaatsen en indirect aan nog eens 150 arbeidsplaatsen.

Verwacht wordt dat dit hotel op jaarbasis rond de 30.000 buitenlandse gasten naar het eiland gaat trekken Om dat te bewerkstelligen moet er wel extra airlift nodig zijn.