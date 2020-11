Politie Dubai houdt kopstuk NLS aan om liquidaties

WILLEMSTAD – De politie in Dubai heeft vandaag de Curaçaoënaar Shurendy Quant aangehouden. Hij is een van de kopstukken van de NLS, de Curaçaos/Nederlandse bende die de moord op Helmin Wiels in 2013 uitvoerde.

De aanhouding werd verricht door een speciale politie-eenheid op verzoek van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten.

Quant wordt verdacht van het opdracht geven tot diverse liquidaties, ontvoering, het leiding geven aan een criminele organisatie en witwassen.

De feiten zijn gepleegd in de verschillende landen van het Koninkrijk en daarbuiten. Het OM op Curaçao gaat nu om zijn uitlevering vragen,

Gezocht

Quant wordt al geruime tijd gezocht door justitie. Een jaar geleden werd door een gezamenlijk rechercheteam een onderzoek naar hem gestart. Dit speciaal geformeerde rechercheteam bestond uit leden van de politiekorpsen van Sint Maarten, Curaçao, Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Het staat onder leiding van het OM Sint Maarten en van het OM Curaçao. Deze intensieve internationale politiesamenwerking met diverse opsporingsdiensten wereldwijd heeft vandaag geleid tot zijn aanhouding in Dubai

Hoewel Quant niet woonachtig was op Curaçao of Sint Maarten, bleef zijn invloed onverminderd groot in deze landen. Dit vanwege zijn vermoedelijk wereldwijde criminele netwerk. Het OM op Curaçao gaat nu om zijn uitlevering vragen.

