Politie Sint-Maarten kan het werk niet aan

12 Gedeeld

Philipsburg – De politie op Sint-Maarten kan het werk niet aan. Een verantwoord veiligheidsniveau is een uitdaging. Dat zegt de voortgangscommissie Sint-Maarten in haar 38e rapportage aan Den Haag.

Knelpunt is de personele sterkte van het politiekorps. 50 procent van alle agenten en ondersteunend personeel is of ziek of er is een vacature. Omdat overuren niet meer worden betaald, worden alle politietaken geraakt.

De ondersteuning met Nederlandse politiemensen na orkaan Irma hield in augustus op.

Lees ook: