Politie zoekt vermist meisje op Curaçao

Willemstad – De politie is op zoek naar de 15-jarige Rijona Ferero. Het meisje werd voor het laatst gezien op 2 oktober ’s ochtends.

Ze werd toen met de bus naar school gebracht in de Comanchestraat. Op dat moment droeg ze een schooluniform met een crèmekleurig poloshirt en rode kraag, en zwarte schoenen.

Weet jij meer of heb je Rijona die dag nog gezien, neem dan contact op met de politie via het 917 of anoniem via tiplijn 108.

