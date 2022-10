Presentator Milouska Meulens schrijft kinderboek ‘Mondi’

HILVERSUM – Presentator en schrijver Milouska Meulens heeft een kinderboek geschreven met de Caribische context als decor.

Bij het Nederlandse radioprogramma De Nieuws BV vertelt Meulens hoe haar eigen jeugd op Curaçao als inspiratie diende voor het boek en waarom ze vond dat dit boek geschreven moest worden.

Natasja Gibbs in gesprek met Milouska Meulens

Meulens vertelt dat de titel van het boek verwijst naar de ongerepte natuur van Curaçao, het eiland waar ze opgegroeid is. De mondi, gekenmerkt door de hete rotsgrond van rode aarde, cactussen en de welbekende dividiviboom, speelde een grote rol in de jeugd van Meulens en haar broers en zus. “Op weg naar school en weer terug naar huis liepen wij door de mondi, en dat leek eindeloos lang te duren. Dan maak je een heleboel mee als kind.”

Onderdeel van de cultuur

De avonturen en verhalen die Meulens als kind beleefde op het eiland vormden de inspiratie voor haar boek. In haar boek maakt Meulens gebruik van oude mythes en verhalen die zich op de route van de mondi afspeelden. “Zo was een huisje op de route waar allerlei verhalen over rondgingen. Was het onbewoond, of leefde er een zumbi, de geest van een overleden vrouw?

Meulens vertelt dat op Curaçao zaken als natuurreligie en bijgeloof een belangrijk rol spelen en een onderdeel van de cultuur zijn. Daarin past de mythe over het huisje perfect. “Iedereen wil ervan wegblijven, maar toch trekt het aan, het is spannend en hoort bij het leven op het eiland.”

Verdiepen in Curaçao

Met deze verhalen wil Meulens niet alleen kinderen, maar ook ouders en leraren bereiken. “Ik wil dat mensen in Nederland weten hoe het is om op te groeien in Curaçao, en daar horen mystiek en spiritualiteit ook bij.” De schrijver vindt dat daar nu nog niet genoeg aandacht voor is en moedigt ook het onderwijs aan zich meer te verdiepen in hoe ons koninkrijk in elkaar steekt. Papiamentu is een van de vijf officiële talen van ons koninkrijk, daar mag meer over bekend worden.”

En daar is het volgens Meulens ook de hoogste tijd voor. “Ik heb hele grote verwachtingen voor 2023 wat ons kabinet gaat doen met excuses. Het is tijd dat we binnen ons koninkrijk wat meer over elkaar te weten komen. En Mondi kan daarin een beginnetje vormen.”