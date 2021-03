Proefvakantie van TUI en Corendon naar Curaçao alweer afgezegd

LIJNDEN – Waar we vandaag nog meldden dat TUI en Corendon van plan zijn om een proefvakantie te organiseren naar Curaçao, kregen we net te horen dat deze vakantie op het laatste moment afgezegd moest worden. De reden hiervan is het toenemende aantal positief getesten op Curaçao. De proefreis van Sunweb en Transavia naar Rhodos mag wel doorgaan.

Op 12 april aanstaande vertrekt een vliegtuig met 189 reizigers naar Rhodos voor de proefvakantie die is georganiseerd door Sunweb en Transavia. In dezelfde periode zou ook een proefreis worden uitgevoerd door TUI in samenwerking met Corendon. “De reis naar Curaçao was zo goed als geregeld”, laat Corendon-woordvoerster Audrey Denkelaar aan deze site weten. “Door de toenemende besmettingen op het eiland moesten we de reis op het laatste moment cancelen.”

Tijdens de reis van TUI en Corendon zouden de reizigers meer bewegingsvrijheid hebben. “Op die manier zou de pilotreis naar Rhodos, waar reizigers in een bubbel leven, naast onze reis getest kunnen worden om te kijken wat de verschillende effecten zijn”, vervolgt Denkelaar. “Voor de reizigers naar Curaçao zou het een interessantere reis zijn omdat ze daar meer over het eiland zouden mogen bewegen.” Reizigers zouden met een vliegtuig van TUI naar het eiland vliegen en daar verblijven in een Corendon-hotel.

Weinig bekend

TUI en Corendon zijn nu druk in overleg met het RIVM en de overheid om een volgende testreis te organiseren. “Hier is verder nog weinig over bekend, maar we zijn opzoek naar een bestemming dichterbij”, vertelt Denkelaar. “We hopen dat de reis eind april plaats kan vinden, maar dat is allemaal afhankelijk van de gesprekken met de overheid en de omstandigheden rondom de pandemie.”

Bron: luchtvaartnieuws.nl